Переименование столицы Казахстана не потребует дополнительных расходов, — Минфин РК

CentralAsia (KZ) - Переименование Нур-Султана в Астану в случае принятия такого решения не потребует дополнительных расходов, сообщили в министерстве финансов Казахстана.
«Переименование столицы для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов», - говорится в сообщении.
Также потребуется изменение бланочной продукции.
«При этом, учитывая, что в государственных органах действует электронный документооборот, существенных расходов на печатание бланков не потребуется. Внесение изменений в нормативные правовые документы, где указывается наименование столицы, дополнительных расходов также не предполагает», - сообщили в Минфине.
Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии считают неправильным, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы». По их мнению, возвращение прежнего названия будет отвечать запросам и ожиданиям граждан. Это предложение наряду с инициативой о внедрении однократного семилетнего президентского мандата включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет.