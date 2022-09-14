Переименование столицы Казахстана не потребует дополнительных расходов, — Минфин РК

CentralAsia (KZ) - Переименование Нур-Султана в Астану в случае принятия такого решения не потребует дополнительных расходов, сообщили в министерстве финансов Казахстана.

«Переименование столицы для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов», - говорится в сообщении.

Также потребуется изменение бланочной продукции.

«При этом, учитывая, что в государственных органах действует электронный документооборот, существенных расходов на печатание бланков не потребуется. Внесение изменений в нормативные правовые документы, где указывается наименование столицы, дополнительных расходов также не предполагает», - сообщили в Минфине.

Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии считают неправильным, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы». По их мнению, возвращение прежнего названия будет отвечать запросам и ожиданиям граждан. Это предложение наряду с инициативой о внедрении однократного семилетнего президентского мандата включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет.

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