экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Переименование столицы Казахстана не потребует дополнительных расходов, — Минфин РК
Предыстория: Токаев согласился на переименование столицы Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Переименование Нур-Султана в Астану в случае принятия такого решения не потребует дополнительных расходов, сообщили в министерстве финансов Казахстана.

«Переименование столицы для центральных государственных органов предполагает затраты на замену вывесок на зданиях, которые возможно осуществить за счет и в пределах средств, ежегодно выделяемых на содержание государственных органов», - говорится в сообщении.

Также потребуется изменение бланочной продукции.

«При этом, учитывая, что в государственных органах действует электронный документооборот, существенных расходов на печатание бланков не потребуется. Внесение изменений в нормативные правовые документы, где указывается наименование столицы, дополнительных расходов также не предполагает», - сообщили в Минфине.

Депутатская группа «Жана Казахстан» («Новый Казахстан») 2 сентября предложила вернуть столице страны название Астана. Парламентарии считают неправильным, когда «при жизни человека его именем называется город, к тому же народ также не принял новое название столицы». По их мнению, возвращение прежнего названия будет отвечать запросам и ожиданиям граждан. Это предложение наряду с инициативой о внедрении однократного семилетнего президентского мандата включено в проект поправок в Конституцию, которые направлены в Конституционный совет.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В России суд конфисковал шесть московских квартир Гульнары Каримовой
  • В Швейцарии конфисковали активы Гульнары Каримовой на $336 млн, - Минюст Узбекистана
  • Си Цзиньпин написал статью о дружбе с Казахстаном и предстоящем визите в Нур-Султан


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com