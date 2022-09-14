Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле
- Азия и мир, политика
- 12:39, 14 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - Оборонное ведомство Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле позиций азербайджанской армии на границе. Об этом сообщает Haqqin.
«ВС Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (граница с Арменией - ред.), из минометов и артиллерийских установок различного калибра», - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.
По информации министерства, подразделениями ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.
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