Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле

// Минобороны Армении

CentralAsia (CA) - Оборонное ведомство Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле позиций азербайджанской армии на границе. Об этом сообщает Haqqin.

«ВС Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (граница с Арменией - ред.), из минометов и артиллерийских установок различного калибра», - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

По информации министерства, подразделениями ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.