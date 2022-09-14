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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в артиллерийском обстреле
// Минобороны Армении
Предыстория: Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах на границе

CentralAsia (CA) -  Оборонное ведомство Азербайджана обвинило армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня и артиллерийском обстреле позиций азербайджанской армии на границе. Об этом сообщает Haqqin.

«ВС Армении, нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, в ночь с 13 на 14 сентября и сегодня утром обстреляли наши подразделения, расположенные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов (граница с Арменией - ред.), из минометов и артиллерийских установок различного калибра», - говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

По информации министерства, подразделениями ВС Азербайджана предпринимают ответные меры. В настоящее время обстрел продолжается.

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