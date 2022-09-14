Россия намерена купить у Таджикистана боеприпасы к советской артиллерии, - СМИ

CentralAsia (TJ) - Кремль пытается закупить у Таджикистана боеприпасы к советским артиллерийским системам и предлагает отставным военным поехать на войну в Украину. Об этом сообщает «The Insider» со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

Сообщается, что с просьбой о предоставлении военных боеприпасов Федеральная служба военно-технического сотрудничества России обратилась к Минобороны Таджикистана.

«Речь идет о передаче 220-мм реактивных ракет «Ураган» РСЗО, а также боеприпасов до 203-мм САУ «Пион» и двигателей УТД-20 для БМП-1 и БМП-2. Данные боеприпасы используются в советских артиллерийских системах», - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечено в информации, «военные в отставке и сотрудники МВД Таджикистана получают предложения подписать контракт с Вооруженными Силами России».

«Таджикским военным российской стороной предлагается принять участие в конфликте против Украины», - говорится в сообщении.

В Минобороны Таджикистана «Азия-Плюс» официально не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Источник в министерстве сообщил, что «такие решения и договорённости принимаются на высшем уровне ведомства и простые сотрудники не имеют доступа к таким данным».

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