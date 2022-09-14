Президенты Туркменистана и России проведут переговоры на полях саммита ШОС

CentralAsia (TM) - Президенты Туркменистана и России Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин проведут двусторонние переговоры на полях саммита ШОС, который состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан), передаёт «Туркменпортал».

Сердар Бердымухамедов впервые примет участие в качестве почётного гостя в заседании Совета глав государств-членов ШОС после вступления в марте этого года в должность Президента Туркменистана.

Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены ШОС Ирана, которое состоится, как ожидается, в сентябре 2022 года.

Ожидается, что в саммите ШОС примут участие лидеры пятнадцати государств, в том числе Китая, Казахстана, Индии Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции и других стран.