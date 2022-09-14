экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президенты Туркменистана и России проведут переговоры на полях саммита ШОС

CentralAsia (TM) -  Президенты Туркменистана и России Сердар Бердымухамедов и Владимир Путин проведут двусторонние переговоры на полях саммита ШОС, который состоится 15-16 сентября в Самарканде (Узбекистан), передаёт «Туркменпортал».

Сердар Бердымухамедов впервые примет участие в качестве почётного гостя в заседании Совета глав государств-членов ШОС после вступления в марте этого года в должность Президента Туркменистана.

Шанхайская организация сотрудничества – международная организация, основанная лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. 9 июня 2017 года полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а 17 сентября 2021 года лидерами ШОС было одобрено принятие в полноправные члены ШОС Ирана, которое состоится, как ожидается, в сентябре 2022 года.

Ожидается, что в саммите ШОС примут участие лидеры пятнадцати государств, в том числе Китая, Казахстана, Индии Ирана, Пакистана, Таджикистана, Турции и других стран.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Делегация из Тайваня прибыла с визитом в Вашингтон
  • Госсекретарь США призвал Азербайджан прекратить боевые действия на границе с Арменией
  • В Монголии за сутки выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com