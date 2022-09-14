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У парламента Армении проходит акция с требованием отставки Пашиняна
Премьер-министр Армении Н.Пашинян
Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) -  Акция с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна проходит у здания парламента в Ереване, передает РИА Новости.

Хотя акция немногочисленная, полиция выставила оцепление у входа в здание. По словам одного из организаторов протестов, бывшего руководителя аппарата Конституционного суда Армении Эдгара Казаряна, он вместе с несколькими добровольцами провел ночь у входа в парламент.

«Мы с утра призвали наших граждан присоединиться к нам, чтобы под общественным давлением встретиться с депутатами и предложить им инициировать процесс импичмента Пашиняну», - сказал он в видеообращении.

С конца апреля в Армении проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что премьер пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

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