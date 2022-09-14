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Главы Китая и Индии могут встретиться с глазу на глаз на саммите ШОС

CentralAsia (UZ) -  На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет 15—16 сентября в Узбекистане, может состояться двусторонняя встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает The Indian Express.

Как пишет газета, возможная встреча двух лидеров пройдет «на фоне постепенного и успешного разведения войск в Восточном Ладакхе».

Нью-Дели и Пекин в понедельник объявили о взаимном отводе сил в приграничном районе Гогра-Хотспрингс, что рассматривается в качестве шага в направлении снятия напряженности в отношениях между двумя странами.

Ранее индийский МИД подтвердил участие Нарендры Моди в саммите ШОС, на полях которого он намерен провести несколько двусторонних встреч.

В ШОС, помимо Индии, входят Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

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