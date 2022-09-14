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В результате конфликта на кыргызско-таджикской границе погиб таджикский пограничник, - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Один таджикский пограничник погиб, еще несколько получили ранения в результате обстрелов на границе с Кыргызстаном, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Таджикистана.

«В результате вооруженного конфликта, произошедшего в среду утром на участке таджикско-кыргызской границы в районе Ворух (Согдийская область), один таджикский пограничник погиб, есть несколько раненых, которые доставлены в местную больницу», - сообщил собеседник агентства. По его словам, в настоящее время перестрелка прекращена.

Источник «РИА Новости» также заявил об одном погибшем и двух пострадавших.

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