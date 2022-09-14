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Впервые в мире на заводе в Узбекистане произведен синтетический авиакеросин путем синтеза природного газа

CentralAsia (UZ) -  Впервые в истории не только Узбекистана, но и всего мира на заводе «Uzbekistan GTL» налажено производство синтетического авиакеросина, соответствующего международным стандартам (ASTM D-7566) и техническим требованиям. Об этом сообщила пресс-служба завода.

23 основных физико-химических и технических параметра синтетического керосина доведены до полного требуемого уровня. Завершены работы по доведению температуры замерзания, являющейся одним из основных показателей, до уровня требований международного стандарта (-47°С).

На данный момент завод «Uzbekistan GTL» получил положительные заключения международных организаций «IATA», «ASTM International», «Def Stan» о разрешении на использование «GTL» керосина в качестве синтетического компонента для авиационного топлива.

В соответствии с рекомендациями Международной организации по регулированию авиации (IATA), проба, отобранная от первой партии синтетического керосина, произведенного на заводе «GTL», отправлена в лаборатории «SGS» в Эстонии, Бельгии и Франции для анализа и соответствующих заключений с целью получения сертификата соответствия.

Председатель правления отметил, что 15 июня текущего года на заводе «Uzbekistan GTL» было налажено производство первой в истории Узбекистана синтетической нефти, 29 июня 2022 года — первого в истории нефтехимической промышленности Узбекистана синтетического дизеля, а затем синтетического «GTL» нафты, и официально сообщил, что еще одна разработка специалистов дала свои результаты, и впервые в мировой истории произведен синтетический авиакеросин путём синтеза природного газа.

Установлено, что с 14 сентября текущего года стартовая цена за тонну синтетического дизельного топлива, реализуемого через Узбекскую Республиканскую товарно-сырьевую биржу, будет снижена.

На сегодняшний день в комплексе «GTL» произведено всего 55 тыс. тонн синтетического дизельного топлива и 20,5 тыс. тонн синтетической нафты, и ежедневно поставляются потребителям через Узбекскую Республиканскую товарно-сырьевую биржу.

На комплексе «Uzbekistan GTL» планируется производство импортозамещающих нефтепродуктов и углеводородного сырья на общую сумму 1 млрд. долларов США или более 12,8 триллиона сумов в год.

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