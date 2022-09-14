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В Ташкенте подписаны меморандумы о предоставлении Египту и Катару статуса Партнера по диалогу ШОС

CentralAsia (UZ) -  14 сентября в Ташкенте в рамках подготовки к Саммиту Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась церемония подписания меморандумов о предоставлении Арабской Республике Египет и Государству Катар статуса Партнера по диалогу ШОС.

Как сообщает МИД РУз, документы подписали генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, первый заместитель министра иностранных дел Египта Хамди Санад Лоза и государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад аль-Мурейхи.

От узбекской стороны в мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Фуркат Сидиков.

Меморандумы предусматривают сотрудничество между ШОС и вышеуказанными странами в сферах региональной безопасности и стабильности, торговли и инвестиций, энергетики, ИКТ, сельского хозяйства, транспорта и коммуникаций, культуры, науки и техники, образования, здравоохранения, туризма и др.

Статус государства-партнера дает право принимать участие в мероприятиях, проводимых в рамках ШОС, по приглашению государств-членов организации.

Меморандумы вступают в силу с даты их подписания.

Работа по подписанию меморандумов организована узбекской стороной в рамках своего председательства в ШОС и в целях реализации соответствующих решений Совета глав государств-членов организации

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