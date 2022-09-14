Президенты Узбекистана и Монголии провели первую встречу в рамках саммита ШОС

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев проводит свою первую встречу в рамках саммита ШОС. С президентом Монголии Ухнаагиином Хурельсухом обсуждаются практические аспекты развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее сообщалось, что в Самарканд одним из первых глав-членов ШОС прибыл президент Монголии. В течение этого и следующего дня ожидают лидеров других стран.

В преддверии саммита ШОС в Узбекистан прилетят лидеры ряда стран. Всего ожидается визит 15 глав государств.