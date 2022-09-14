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ISW: Украинские войска продолжают наземные атаки в трех районах Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 13 на 14 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские и украинские источники сообщили, что украинские силы продолжают наземные атаки в трех районах Херсонской области в рамках продолжающегося южного контрнаступления.

Выводы института:

Украинские войска продолжают наземные атаки вдоль линии Лиман-Ямполь-Белогоровка на севере Донецкой области и, возможно, проводят ограниченные наземные атаки через реку Оскол в Харьковской области.

Кремль, вероятно, пытается использовать поражение в Харькове, чтобы облегчить усилия по крипто-мобилизации, усиливая патриотическую риторику и дискуссию о более полной мобилизации, одновременно пересматривая законопроект Государственной Думы России, позволяющий военным отправлять призывы на регулярный полугодовой призыв по почте.

Российские войска постепенно продвигаются к югу от Бахмута и продолжают наземные атаки по всей Донецкой области.

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