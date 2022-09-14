Переименование Нур-Султана в Астану рассмотрят депутаты маслихата

CentralAsia (KZ) - Вопрос переименования столицы Казахстана в Астану рассмотрит в четверг маслихат Нур-Султана.
15 сентября созывается внеочередная сессия маслихата Нур-Султана седьмого созыва.
«На рассмотрение сессии вносится следующий вопрос: о переименовании города Нур-Султан - столицы Казахстана в город Астана – столицу Казахстана», - отмечается в объявлении маслихата столицы.
Второго сентября группа депутатов парламента выступила с предложением вернуть прежнее название столицы — Астана.
В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Депутаты парламента поддержали переименование.
До конца 1997 года столицей Казахстана был город Алма-Ата, в декабре 1997 года президент Нурсултан Назарбаев принял решение перенести столицу в Центральный Казахстан - Акмолу. В мае 1998 года столицу переименовали в Астану.