Переименование Нур-Султана в Астану рассмотрят депутаты маслихата

CentralAsia (KZ) - Вопрос переименования столицы Казахстана в Астану рассмотрит в четверг маслихат Нур-Султана.

15 сентября созывается внеочередная сессия маслихата Нур-Султана седьмого созыва.

«На рассмотрение сессии вносится следующий вопрос: о переименовании города Нур-Султан - столицы Казахстана в город Астана – столицу Казахстана», - отмечается в объявлении маслихата столицы.

Второго сентября группа депутатов парламента выступила с предложением вернуть прежнее название столицы — Астана.

В 2019 году президент Касым-Жомарт Токаев после вступления в должность предложил переименовать Астану в Нур-Султан. Депутаты парламента поддержали переименование.

До конца 1997 года столицей Казахстана был город Алма-Ата, в декабре 1997 года президент Нурсултан Назарбаев принял решение перенести столицу в Центральный Казахстан - Акмолу. В мае 1998 года столицу переименовали в Астану.

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