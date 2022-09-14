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Турция отменила безвизовый режим с Туркменистаном

CentralAsia (TM) -  Турция отменила безвизовый въезд в страну для граждан Туркменистана. Соответствующее постановление 13 сентября подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает издание Atavatan-Turkmenistan.

Постановление аннулирует решение правительства страны от 19 июля 2007 года, по которому граждане Туркменистана могли находиться в Турции до 30 дней без наличия визы в туристических целях.

Ранее сообщалось, что власти Туркменистана обратились к Турции с просьбой отменить безвизовый режим для туркменистанцев.

Цель этой просьбы МИД Туркменистана объяснил «совершенствованием и введением на системной основе правил пребывания граждан Туркменистана в Турецкой Республике».

Введение Турцией визового режима для граждан Туркменистана коснется сотен тысяч туркменских мигрантов и тысяч жителей страны, которые пытаются уехать туда на заработки после частичного открытия международного воздушного сообщения.

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