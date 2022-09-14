В России растет заболеваемость коронавирусом — 51,7 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 51 735 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 14 сентября передает оперативный штаб.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 20 208 878.

Днем ранее число выявленных случаев составило 44 045.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8610), в Петербурге (3623) и Московской области (1660). Меньше всего — в Магаданской области (9 случаев), в Чукотском округе (15 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4481. За этот же период 50 251 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 19 195 104.

За сутки умерли 98 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 385 628 человек.