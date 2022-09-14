экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан призвал Азербайджан и Армению к соблюдению условий перемирия

CentralAsia (UZ) -  Правительство Узбекистана призывает Азербайджан и Армению к политико-дипломатическим переговорам и соблюдению условий перемирия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, распространенном 14 сентября.

«Республика Узбекистан, как страна, председательствующая в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе», - отмечается в заявлении.

В Узбекистане уверены, что единственно верным путем решения всех вопросов и имеющихся проблем является путь мирных переговоров и консультаций на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.

«Надеемся на неукоснительное соблюдение условий перемирия, проявление максимальной сдержанности и призываем стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации», - говорится в заявлении МИД РУз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября на границе двух стран возобновились столкновения, приведшие к гибели военнослужащих. Утром этого же дня между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о прекращении огня.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • На саммите ШОС примут план по увеличению доли национальных валют в расчетах
  • Токаев согласился на переименование столицы Казахстана
  • ISW: Украинские войска взяли под контроль всю северо-восточную часть Харьковской области (карта военных действий в Украине)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com