Узбекистан призвал Азербайджан и Армению к соблюдению условий перемирия

CentralAsia (UZ) - Правительство Узбекистана призывает Азербайджан и Армению к политико-дипломатическим переговорам и соблюдению условий перемирия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, распространенном 14 сентября.

«Республика Узбекистан, как страна, председательствующая в Шанхайской организации сотрудничества, приветствует достижение перемирия и прекращение эскалации на азербайджано-армянской границе», - отмечается в заявлении.

В Узбекистане уверены, что единственно верным путем решения всех вопросов и имеющихся проблем является путь мирных переговоров и консультаций на основе международного права и в рамках ранее достигнутых договоренностей.

«Надеемся на неукоснительное соблюдение условий перемирия, проявление максимальной сдержанности и призываем стороны к политико-дипломатическим переговорам для нормализации обстановки и выхода из сложившейся ситуации», - говорится в заявлении МИД РУз.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 сентября на границе двух стран возобновились столкновения, приведшие к гибели военнослужащих. Утром этого же дня между Азербайджаном и Арменией была достигнута договоренность о прекращении огня.