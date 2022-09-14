Не выезжавший из Китая с начала пандемии Си Цзиньпин прилетел в Казахстан. Фото, видео

Си Цзиньпин
|Предыстория: Глава КНР Си Цзиньпин приедет в Казахстан
CentralAsia (KZ) - Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с государственным визитом.
«В столичном аэропорту приземлился самолет председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом», - сообщила пресс-служба Акорды.
Ожидается, что лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
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