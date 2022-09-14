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Президент Узбекистана принял заместителя генсека ООН

CentralAsia (UZ) -  14 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, прибывшую для участия в Самаркандском саммите ШОС.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективным направлениям практического сотрудничества Узбекистана и ООН, сообщила пресс-служба главы государства.

Розмари ДиКарло передала от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша слова приветствия и поддержки реформ, проводимых в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы.

Стороны договорились углублять сотрудничество по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря, мирному урегулированию ситуации в Афганистане и реализации проектов содействия афганскому населению, продвижения в регионе Центральной Азии устойчивого развития и укреплению взаимосвязанности.

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