Президент Узбекистана принял заместителя генсека ООН

CentralAsia (UZ) - 14 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял заместителя Генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари ДиКарло, прибывшую для участия в Самаркандском саммите ШОС.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по перспективным направлениям практического сотрудничества Узбекистана и ООН, сообщила пресс-служба главы государства.

Розмари ДиКарло передала от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша слова приветствия и поддержки реформ, проводимых в рамках Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы.

Стороны договорились углублять сотрудничество по смягчению последствий экологической катастрофы Аральского моря, мирному урегулированию ситуации в Афганистане и реализации проектов содействия афганскому населению, продвижения в регионе Центральной Азии устойчивого развития и укреплению взаимосвязанности.