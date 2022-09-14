Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Нур-Султана. Видео

CentralAsia (KZ) - Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с государственным визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту Си Цзиньпина. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

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