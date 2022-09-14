экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Нур-Султана. Видео
Предыстория: Не выезжавший из Китая с начала пандемии Си Цзиньпин прилетел в Казахстан. Фото, видео

CentralAsia (KZ) -  Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с государственным визитом.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту Си Цзиньпина. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.

По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Узбекистане банки начали ужесточать требования на выдачу пластиковых карт иностранцам
  • Высокопоставленный китайский законодатель совершил официальный визит доброй воли в Монголию
  • «Аль-Каида» выпустила книгу о терактах 11 сентября


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com