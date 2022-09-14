Касым-Жомарт Токаев встретил Си Цзиньпиня в аэропорту Нур-Султана. Видео

CentralAsia (KZ) - Председатель Китайской Народной республики Си Цзиньпин прилетел в Казахстан с государственным визитом.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил в столичном аэропорту Си Цзиньпина. В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
По завершении церемонии кортеж направился во дворец Акорда, где лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства.
По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения