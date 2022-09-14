С какими религиозными лидерами встретился Токаев в рамках VII Съезда мировых и традиционных религий? Фото

CentralAsia (KZ) - В городе Нур-Султан в Казахстане проходит VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Участие в работе съезда принимают свыше 100 делегаций из 50 стран мира.

Мероприятие проходит во Дворце Независимости. В рамках съезда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с некоторыми представителями духовного управления.

За день до начала съезда в Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Папой Римским Франциском.

В ходе встречи Токаев и Папа Римский обсудили актуальные вопросы продвижения межконфессионального согласия и межрелигиозного диалога, перспективы развития сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом, а также обменялись мнениями по насущным вызовам современности.

В рамках съезда Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Духовного управления мусульман России Равилем Гайнутдином и председателем Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллином.

Он поздравил собеседников с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией. По его словам, это историческое событие имеет важное значение для мусульманской уммы Татарстана и всего многоконфессионального народа России.

Также Токаев принял председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония, митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане создаются все условия для развития традиционных религий, в том числе православия.

В завершение беседы Токаев передал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу слова особой благодарности за содействие в продвижении высоких целей съезда.

Далее Касым-Жомарт Токаев принял главного ашкеназского раввина Давида Лау и главного сефардского раввина Ицхака Иосифа.

Глава Казахстана подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, наращивается торгово-экономическое взаимодействие, последовательно укрепляются культурно-духовные связи.

Президент Казахстана также принял исполнительного вице-председателя Конференции президентов крупнейших американских еврейских организаций Малькольма Хонлайна.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы углубления глобального диалога религий и культур.

Далее Касым-Жомарт Токаев встретился с министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абделатифом бен Абдулазизом Абдрахманом Аль аш-Шейхом.

Глава Казахстана назвал важным участие в форуме лидеров мировых и традиционных религий представителей Саудовской Аравии, страны, в которой находятся священные для исламского мира Мекка и Медина.

За день до съезда лидеров мировых и традиционных религий Токаев провел встречу с Патриархом Иерусалимским Феофилом ІІІ.

Собеседники обсудили вопросы продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога. Это третье по счету участие Патриарха в съезде.

Также президент Казахстана принял председателя управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде.

Они отметили, что межконфессиональный диалог является важным инструментом совместного поиска путей сплочения международного сообщества.

Касым-Жомарт Токаев также встретился с верховным имамом университета «Аль-Азхар» Ахмедом ат-Тайебом.

Президент отметил, что в следующем году исполняется 800 лет султану Бейбарсу. В рамках подготовки к юбилею казахская сторона внесет свой существенный вклад в реставрацию мечети султана Бейбарса в Каире.

В завершение встречи Токаев передал теплые слова приветствия президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси.

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