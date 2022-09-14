экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В ДНР заявили о контроле над двумя селами в районе Артемовска
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Союзные силы взяли под контроль села Николаевка и Николаевка Вторая, сообщил штаб территориальной обороны частично признанной ДНР в Telegram.

«Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Николаевку и Николаевку Вторую», — сказано в сообщении.

Села находятся в Бахмутском районе Донецкой области, то есть расположены в направлении города Бахмут (до 2016 года — Артемовск).

12 сентября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы приблизились к окраинам Артемовска. «На Артемовск продолжаются шаги. В окраины Артемовска уже вгрызлись, я думаю, там ситуация будет разворачиваться по нашему плану, по нашему сценарию», — говорил он.

Ранее глава республики сообщал о тяжелой ситуации на севере Донецкой области, особенно в Красном Лимане (Лимане), из-за наступления ВСУ. Однако 13 сентября Пушилин рассказал, что ситуация стабилизировалась. По его словам, украинские войска продолжают попытки провести разведку и совершить «другие действия», но союзные силы справляются с ними.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Армения сообщила об обстрелах со стороны Азербайджана. В Баку заявили о диверсии
  • Запад Казахстана и столицу Узбекистана свяжет регулярное авиасообщение
  • В Монголии за сутки выявлено 55 новых случаев заражения COVID-19


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com