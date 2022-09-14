Как Си Цзиньпиня встретили в Акорде? Фото, видео

CentralAsia (KZ) - В Акорду с государственным визитом прибыл глава Китая Си Цзиньпин – в торжественной обстановке в столичной резиденции его встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Глава КНР впервые после начала пандемии коронавируса отправился с подобным визитом в другую страну.

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Государственный визит – это визит высшей категории, который проводят с целью подчеркнуть высокий уровень двусторонних отношений.

В Акорде Си Цзиньпиня встретили торжественно – с гимнами и проходом по синей ковровой дорожке. Далее президент Казахстана вместе с коллегой удалились в зал для переговоров.

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