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Президент Ирана прибыл в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  14 сентября президент Ирана Ибрахим Раиси прибыл с официальным визитом в Узбекистан, сообщила пресс-служба главы государства.

В аэропорту Самарканда Президента Ирана встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица.

Сегодня состоятся узбекско-иранские переговоры на высшем уровне. Руководители государств рассмотрят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. По итогам переговоров будет подписан ряд совместных документов.

Ибрахим Раиси также примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

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