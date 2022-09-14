В Казахстане задержали активистов из каракалпакской диаспоры

Кошкарбай Торемуратов

CentralAsia (UZ) - В Алматы задержали двух активистов диаспоры каракалпаков Кошкарбая Торемуратова и Жангельды Жаксымбетова. Их подозревают в посягательстве на конституционный строй Узбекистана и изготовлении, и распространении материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и порядку, об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена диаспоры Акылбека Муратбая.

По словам Муратбая, Жаксымбетова силовики забрали с работы в 19:00 13 сентября. Торемуратова забрали из дома около 22:00. Через час он позвонил жене и рассказал, что в Алматы приехали сотрудники МВД Узбекистана и хотят его экстрадировать. Ночь задержанные провели в изоляторе департамента полиции Алматы. Где они находятся на данный момент, неизвестно.

После публикации информации об активистах в соцсетях жене Торемуратова позвонил человек, представившийся подполковником МВД Казахстана. Звонивший пообещал разобраться, почему узбекские правоохранители устраивают задержания в Алматы.

Акылбек Муратбай связывает задержания с июльскими митингами в Каракалпакстане за сохранение суверенитета республики. «Власти Узбекистана хотя найти козлов отпущения, на которых повесят ярлык организаторов протестов извне», — предполагает участник диаспоры.

Он отметил, что во время протестов в республике членов диаспоры допрашивали сотрудники алматинской полиции, прокуратуры, на беседы вызывали в акимат и в Ассамблею народа Казахстана. 4 июля в Алматы из Нукуса и Ташкента приехали следователи. «Они даже не уточнили из МВД они или из спецслужбы. Спрашивали, как мы относимся к протестам, почему недовольны и тогда же Кошкарбаю угрожали экстрадицией», — рассказал Муратбай.