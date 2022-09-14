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В Турции за неделю выявили 22,2 тыс. случаев COVID

CentralAsia (CA) -  В Турции с 5 по 11 сентября выявили 22 тыс. 241 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

А с 29 августа по 4 сентября было выявлено 32 тыс. 191 случай.

Согласно последней еженедельной таблице Covid-19, опубликованной Министерством здравоохранения умерли 89 человек, выздоровели — 25 тыс. 143.

Всего с начала пандемии в Турции выявлено 16 млн 852 тыс. 382 случаев. Общее число летальных исходов составило 101 тыс. 068 человек.

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