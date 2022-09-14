Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели совместные переговоры

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель КНР Си Цзиньпин провели совместные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Президент Казахстана поблагодарил Председателя КНР за то, что он принял приглашение и прибыл в Казахстан.

«Это ваша первая зарубежная поездка после пандемии, поэтому данный визит имеет историческое значение. Считаю его свидетельством высокого уровня взаимного доверия и сотрудничества. Как вы знаете, я посетил церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр 5 февраля этого года. Я с теплотой вспоминаю состоявшуюся тогда нашу встречу в Пекине» - сказал Токаев.

Он также напомнил, что в этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

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В свою очередь Си Цзиньпин сказал, что он рад вновь посетить Казахстан, и выразил признательность президенту Казахстана за приглашение совершить государственный визит. Он подчеркнул, что Китай поддерживает позицию Казахстана по региональным и международным вопросам.

«Китай был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана. С момента установления дипломатических отношений казахско-китайское сотрудничество, достойно пройдя испытания на прочность, постоянно наполняется новым содержанием, развивается по восходящей и дает солидные плоды. Наши страны стали авангардом взаимодействия по целому ряду направлений. Мы одними из первых урегулировали пограничные вопросы, превратив общую границу протяженностью в 1780 км в узы дружбы между народами. Мы одними из первых начали развивать международное сотрудничество в сфере индустриализации, подав пример взаимодействия в рамках программы «Один пояс – один путь». Мы вывели двусторонние отношения на уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, которое не имеет аналогов в китайской дипломатии, добившись их прорывного развития. Сегодня казахско-китайские отношения вышли на новый исторический старт», – сказал Си Цзиньпин.

Стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Китаем.

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