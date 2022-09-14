Минобороны России сообщило об ударах по ВСУ в Харьковской и Запорожской областях

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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы России в рамках военных действий нанесли удары по силам украинской армии на всех направлениях боевых действий, в том числе в Харьковской, Запорожской и Николаевской областях, сообщило Минобороны России.

В Харьковской области российские военные нанесли удары по живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск. Потери Украины составили до 150 военных убитыми и ранеными, а также более десяти единиц техники, говорится в сообщении ведомства.

В Запорожской области удары были нанесены по позициям ВСУ в районах Новоселовки и Доброполье. «Уничтожено до 70 украинских военнослужащих и пять единиц военной техники», — сообщило Минобороны России. Кроме того, пишет ведомство, в Запорожской области российские военные также ударили по позициям украинских сил в Камышевахе.

В Николаевской области удары были нанесены по ВСУ в Терновке.

Как сообщает российское министерство, Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на николаевско-криворожском направлении, но она окончилась «безуспешно». В районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области российские военные уничтожили восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и более 150 украинских военных, говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, российские войска контролируют Херсонскую область, а также часть Запорожской и Харьковской областей (Харьков подконтролен Киеву). Пророссийская военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области 9 сентября сообщила об обстрелах со стороны ВСУ и потере Балаклеи, а также объявила эвакуацию жителей Изюма, Купянска и Верхнего Бурлука.

На следующий день Минобороны России сообщило о перегруппировке войск, находящихся в районах Балаклеи и Изюма. Как заявили в ведомстве, «для достижения заявленных целей спецоперации по освобождению Донбасса» эти войска перегруппировали «для наращивания усилий на донецком направлении».