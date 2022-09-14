Кремль назвал угрозой для России украинский проект гарантий безопасности

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал опубликованные офисом президента Украины рекомендации для проекта договора о гарантиях безопасности. По словам Пескова, инициатива Киева представляет угрозу для России, так как украинские власти не отказываются от стремления вступить в НАТО. По его словам, этот документ делает проведение спецоперации еще более актуальным.

«Речь идет о некоем документе, и никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до момента вступления Украины в НАТО. То есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны. И остается, и даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции»,— заявил представитель Кремля «Ъ FM» во время пресс-колла.

Пескова также спросили, могут ли рекомендации Киева стать предметом обсуждения по аналогии с проектом о гарантиях безопасности, который рассматривался на российско-украинских переговорах в Стамбуле. «Да, там тоже фигурировали некоторые гарантии безопасности, хотя под совсем другим текстом, который, кстати говоря, был парафирован. Но, как известно, украинская сторона отказалась от своей визы под этим текстом, и этот процесс уже завершен»,— сказал он.

На уточняющий вопрос о том, какой будет реакция России, если предложенный Украиной документ подпишут, пресс-секретарь ответил: «Негативная. При существующем статусе-кво и существующем положении вряд ли кто-то может дать Украине большую гарантию безопасности, чем руководство этой страны. Только руководство этой страны должно совершить действия, которые ликвидируют угрозу для Российской Федерации. Они прекрасно знают, какие это должны быть действия».

Власти Украины представили свои рекомендации вчера, 13 сентября. Согласно документу, Киев видит в качестве гарантов своей безопасности Евросоюз, США, Австралию, Канаду и Турцию. Эта группа названа в проекте странами-союзниками. Украина также призвала запретить снимать санкции против России, пока та не возместит ущерб, нанесенный военной операцией.