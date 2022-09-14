Президенты Узбекистана и Ирана обсудили вопросы расширения сотрудничества (видео)

- Узбекистан, общество
- 17:56, 14 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и лидер Ирана Ибрахим Раиси 14 сентября в Самарканде обсудиои вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.
В центре внимания - наращивание объемов взаимной торговли, усиление кооперации и реализация совместных проектов в области промышленности, инноваций, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, других приоритетных отраслях, - сообщила пресс-служба главы государства.
Будут рассмотрены возможности развития эффективных транспортных коридоров в регионе.
Лидеры Узбекистана и Ирана также обсудят актуальную региональную повестку , в том числе складывающуюся ситуацию в Афганистане, вопросы многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.
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