Президенты Узбекистана и Ирана обсудили вопросы расширения сотрудничества (видео)

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв и лидер Ирана Ибрахим Раиси 14 сентября в Самарканде обсудиои вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества между двумя странами.

В центре внимания - наращивание объемов взаимной торговли, усиление кооперации и реализация совместных проектов в области промышленности, инноваций, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и логистики, других приоритетных отраслях, - сообщила пресс-служба главы государства.

Будут рассмотрены возможности развития эффективных транспортных коридоров в регионе.

Лидеры Узбекистана и Ирана также обсудят актуальную региональную повестку , в том числе складывающуюся ситуацию в Афганистане, вопросы многостороннего сотрудничества в рамках ШОС.