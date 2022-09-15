Бывшая дзюдоистка и призерша Олимпийских игр Уранцэцэг Мөнхбат дебютировала в ММА

CentralAsia (MNG) - Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, многократная чемпионка мира по дзюдо, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса по количеству медалей Уранцэцэг теперь вступила в ММА со своим первым титулом.

Призер Олимпийских игр, заслуженная спортсменка Монголии Уранцэцэг Мөнхбат объявила о своем уходе из дзюдо после 16 лет карьеры в начале этого года, чтобы выбрать новый путь в будущем. В частности, одна из самых уважаемых и успешных дзюдоисток Монголии объявила, что переходит в смешанные боевые искусства (ММА), нацелившись на пояс UFC.

Через три месяца после своего объявления олимпийская медалистка написала в своих социальных сетях, что она тренировалась в Академии ММА JacksonWink в США вместе с некоторыми из лучших бойцов Соединённых штатов.

11 сентября Уранцэцэг дебютировала в ММА, встретившись с Эмбер Террелл, у которой был рекорд 4-3-0 (победа, ничья, поражение) в чемпионате PFC среди любителей в наилегчайшем весе (48-52 кг).

Поединок, который проходил в Джонсборо, штат Арканзас, завершился во втором раунде победой Уранцэцэг сабмишеном.

«Хотя я не смогла добить соперника в первом раунде матча, я все равно доволена своей победой. Это только начало многих достижений в ММА, которые я буду пожинать в будущем», — сказала Уранцэцэг после своей победы.

Мөнхбатын Уранцэцэг — монгольская дзюдоистка и самбистка, чемпионка мира и Азии. Заслуженная спортсменка Монголии. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Родилась в 1990 году в сомоне Баян-Овоо аймака Баянхонгор. В 2009 году завоевала бронзовую медаль чемпионата Азии по дзюдо. В 2010 году выиграла чемпионат мира по самбо. В 2012 году стала чемпионкой Азии по дзюдо, но на Олимпийских играх в Лондоне была лишь 7-й. В 2013 году стала чемпионкой мира по дзюдо, а также завоевала бронзовые медали чемпионата Азии и Всемирных игр единоборств «Спорт-Аккорд». В 2014 году завоевала золотую медаль Азиатских игр.

В 2016 году Мунхбатын Уранцэцэг приняла участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. На соревнованиях в весовой категории до 48 кг монгольская спортсменка была посеяна под первым номером, благодаря чему стартовала сразу с 1/8 финала. В первом поединке Уранцэцэг уверенно победила француженку Летицию Пайе, однако в четвертьфинале уступила бронзовой медалистке чемпионата мира 2015 года кореянке Чон Богён. В полуфинале утешительного турнира Уранцэцэг одолела действующую олимпийскую чемпионку и хозяйку соревнований Сару Менезес. В поединке за бронзу соперницей Мунхбатын стала японка Ами Кондо. Судьбу поединка решило всего одно действие. На последней секунде схватки японская дзюдоистка успешно провела приём Суми Отоси и стала обладательницей бронзовой награды.

В 2017 году Уранцэцэг вновь стала чемпионкой мира. На Азиатских играх 2018 года стала обладательницей бронзовой медали. На предолимпийском чемпионате мира 2019 года, который проходил в Токио завоевала бронзовую медаль, победив в поединке за бронзу французскую спортсменку Мелани Клеман.

В июне 2021 года на чемпионате мира, который состоялся в столице Венгрии, в Будапеште, монгольская спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 48 кг, победив в схватке за 3-е место спортсменку из Косово Дистрию Красники.

В первый день соревнований на летних Олимпийских играх в Токио, в весовой категории до 48 кг, монголка завоевала бронзовую медаль Олимпиады, в схватке за третье место победив спортсменку из Португалии Катарину Косту.

В 2020 году Уранцэцэг была занесена в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своим достижениям в борьбе дзюдо. В частности, она была названа обладательницей самого большого количества медалей, завоевав в общей сложности 35 медалей: 11 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей в категориях женщин до 48 кг и до 52 кг на соревнованиях Международной федерации дзюдо.

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