Представители National Geographic TV и HBO Max прибыли в Улан-Батор

CentralAsia (MNG) - Телевизионный продюсер National Geographic Кэрри Риган, телепродюсер HBO Max Крутин Патель, сценарист и продюсер «Viking Warrior Wowan» Себастьян Питер прибыли сегодня в качестве гостей мероприятия «FAM TOUR-2022», организованного совместно Министерством культуры и Монгольского национального Киносовета.

«FAM TOUR-2022» пройдет с 14 по 19 сентября. В том смысле, что в нашей стране действует закон о поддержке кинематографии, он направлен на расширение международного многостороннего сотрудничества путем обеспечения исполнения закона. Гостей приветствовали начальник отдела внешних связей и сотрудничества Министерства культуры Б.Гарьд и руководитель канцелярии национального Киносовета Ч.Ундрал. Министерство иностранных дел поддерживает деятельность.'

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