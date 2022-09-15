Inflight Dublin подписывает трехлетнее партнерство с MIAT Mongolian Airlines

CentralAsia (MNG) - Inflight Dublin был выбран MIAT Mongolian Airlines для предоставления бортового развлекательного контента (IFE) и беспроводных решений.

Inflight Dublin будет развертывать свое беспроводное решение IFE Everhub на четырех самолетах MIAT, включая три B737 и один B767.

Аппаратное обеспечение, сертифицированное по стандарту DO-160G, будет дополнено программным обеспечением Everhub на основе браузера с графическим пользовательским интерфейсом (GUI) на монгольском и английском языках.

MIAT будет иметь доступ к центру управления бэк-офисом, который позволит им управлять аспектами оборудования, программного обеспечения и контента, а также обновлять свою собственную рекламу. MIAT также будет иметь доступ к подробной аналитике с помощью IFD Insights и управлять заказами беспошлинной торговли и еды и напитков через специальное приложение для экипажа.

«MIAT рада представить беспроводную развлекательную систему Everhub на борту, чтобы предоставить нашим пассажирам расширенные возможности. Мы очень впечатлены низкой стоимостью и простотой использования системы Everhub как с точки зрения пассажиров, так и авиакомпаний. Компания Inflight Dublin оказала MIAT поддержку на высоком уровне в этом проекте, и мы надеемся на дальнейшее развитие нашего партнерства», — сказал Бэхтувшин Алтансух, инженер авионики MIAT.

«Наше новое партнерство с MIAT — еще один пример того, как Inflight Dublin поддерживает авиакомпании, которые хотят сделать свой первый шаг на рынке IFE. Авиакомпаниям доступно множество вариантов беспроводных и беспроводных IFE, но решение Everhub от Inflight Dublin быстро становится выбором по умолчанию для авиакомпаний, которые ищут оптимальное соотношение цены и качества, гибкость и масштабируемость. Эта позитивная новость — лишь одно из многих захватывающих объявлений, которые Inflight Dublin сделает в ближайшие месяцы, поскольку мы продолжаем лидировать на рынке беспроводных IFE», — сказал Барри Флинн, коммерческий директор Inflight Dublin.

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