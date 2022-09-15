CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра Монголии Амарсайхан Сайнбуян, находящийся с визитом в Австралии, встретился с министром иностранных дел Австралии Пенни Вонг и обменялся мнениями о двустороннем и многостороннем сотрудничестве.

В эти дни исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, и вице-премьер-министр С.Амарсайхан выразил удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между двумя странами во многих областях, таких как образование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и энергетики за последние 50 лет, и выразил удовлетворение предстоящими 50 годами, подчеркнув, что правительство Монголии будет всячески способствовать развитию сотрудничества между сторонами в более широком масштабе на взаимовыгодной основе и приведению отношений между двумя странами на новый уровень в рамках «Политики нового возрождения».

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг выразила признательность за рабочий визит в дни исторической годовщины, а также выразила согласие с вице-премьер-министром С.Амарсайханом о развитии отношений и сотрудничества между двумя странами.Отмечено, что проект большое значение для расширения торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

В ходе визита вице-премьер-министр С.Амарсайхан проведет двусторонние официальные встречи с вице-премьер-министром и министром обороны Австралии, членом Палаты представителей Ричардом Марлесом, министром иностранных дел, сенатором Пенни Вонг и другими официальными и примет участие в «Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по снижению риска бедствий».

Сенатор Хон Пенни Вонг написала, что Австралия и Монголия отмечают 50-летие дипломатии.

«Сегодня я была рада встретиться с заместителем премьер-министра Монголии Его Превосходительством Амарсайхан Сайнбуян, поскольку Монголия и Австралия готовятся отметить 50-летие дипломатических отношений.

Наши деловые, образовательные и личные связи росли из года в год с тех пор, как мы официально установили отношения 15 сентября 1972 года.

Решение Монголии в 2007 году объявить Австралию «третьим соседом» стало важной вехой в наших отношениях, которые были подкреплены открытием посольства Монголии в Канберре в 2008 году и посольства Австралии в Улан-Баторе в 2015 году.

Австралия поддержала более 650 монголов для обучения по программе Australia Awards, многие из которых поднялись до руководящих должностей, что укрепило наши связи между людьми.

Я надеюсь, что взаимные визы Work and Holiday Maker, введенные в этом году, будут основываться на этих связях.

На нашей сегодняшней встрече Его Превосходительство С. Амарсайхан и я договорились о том, что мы с нетерпением ожидаем поддержки австралийско-монгольских отношений, чтобы они стали еще крепче в предстоящие годы».

Тем временем министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла посла Австралии в Монголии Кэти Смит.

Упомянув, что в этом году отмечается 50-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Австралией, глава МИД подчеркнула, что дружественные отношения и сотрудничество между двумя странами, развиваются благодаря двусторонним усилиям.

Стороны обменялись мнениями о расширении и развитии сотрудничества в сферах политики, торговли, экономики, сельского хозяйства и образования, а также сотрудничества на международной и региональной аренах.

Посол Кэти Смит, в свою очередь, заверила, что приложит усилия для дальнейшего расширения сотрудничества между Монголией и Австралией во всех областях, увеличения числа монгольских студентов, получающих стипендии от правительства Австралии, и укрепления связей между гражданами двух стран.

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