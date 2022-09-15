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ЕБРР выражает поддержку новой политике возрождения Монголии

CentralAsia (MNG) -  12 сентября министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд принял Постоянного представителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Ханнеса Такача.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о состоянии экономики Монголии, совместно реализуемых проектах и программах, будущем сотрудничестве.

Министр поблагодарил ЕБРР за их сотрудничество на протяжении многих лет, поддерживая устойчивое развитие и диверсификацию экономики Монголии, а также их инвестиции в банковский и финансовый сектор, и попросил их уделять пристальное внимание инвестициям в движущую силу экономики Монголии. , то есть частный сектор.

ЕБРР заявил, что будет полностью поддерживать деятельность правительства и реализацию Политики нового возрождения. Также были предоставлены подробности о планируемом визите Совета директоров ЕБРР в Монголию в конце сентября.

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