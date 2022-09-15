Монголия и Вьетнам поставили цель увеличить товарооборот двух стран до $500 млн

CentralAsia (MNG) - Очередное 18-е заседание Межправительственной комиссии Монголии и Вьетнама по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству проходит 13-16 сентября 2022 года в Улан-Баторе.

Представителей монгольской секции комиссии возглавила Д. Сарангэрэл, член ВГХ и министр труда и социальной защиты, а представителей вьетнамской секции - министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан.

На 18-м заседании межправительственной комиссии стороны обсудили широкий круг вопросов политического, торгово-инвестиционного, экономического, сельского хозяйства, автомобильного транспорта, культуры, образования, экологии, туризма, труда, научно-технического сотрудничества между Монголией и Вьетнамом и определены направления сотрудничества.

Министр труда и социальной защиты Д. Сарангэрэл отметила, что Монголия придает особое значение расширению отношений и сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии в рамках своей многоплановой внешней политики, и подчеркнула, что мостом в этих отношениях она считает своего близкого партнера Вьетнам.

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан выразил удовлетворение рабочим визитом в Монголию и поблагодарил друзей Монголии за радушный и теплый прием.

Стороны договорились продолжить обмен представителями высшего, высшего и всех уровней в целях укрепления отношений и сотрудничества между двумя странами и углубления взаимопонимания. В преддверии 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Вьетнамом в 2024 году они будут тесно сотрудничать для осуществления взаимных визитов на высоком уровне и торжественного празднования юбилея.

Стороны согласились с тем, что существует большой потенциал для дальнейшего расширения торгово-инвестиционного и экономического сотрудничества между двумя странами, и выразили желание расширять и развивать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество.

В дальнейшем, в рамках увеличения товарооборота между двумя странами и обеспечения двустороннего товарооборота, было принято решение продолжить изучение возможности экспорта коксующегося угля и других продуктов горнодобывающей промышленности из Монголии во Вьетнам и тесно сотрудничать.

Кроме того, за счет создания благоприятной правовой среды для инвестиций между Монголией и Вьетнамом и развития туризма поставлена ​​цель увеличить товарооборот двух стран до 500 млн долларов США к 2025 году.

Стороны придают большое значение созданию правовой базы для экспорта глубокозамороженной говядины, баранины и козлятины из Монголии во Вьетнам, и к четвертому кварталу 2022 года вьетнамская сторона назначит рабочую группу по оценке и соответствующих экспертов в Монголию. Стороны договорились доработать модель «Международного ветеринарного сертификата» к 2022 году.

Изучить опыт соглашений о свободной торговле между Вьетнамом и другими странами мира в рамках подготовки специалистов для экономического партнерства и соглашений о свободной торговле, которые являются секторами, остро необходимыми для развития профессиональных кадров и человеческих ресурсов Монголии. Также было решено продолжить организацию обучения для усиления потенциала монгольских специалистов в этом направлении.

Стороны отметили важность работы по поиску возможного решения автомобильно-транспортных и логистических барьеров между двумя странами. В этом контексте было принято решение тесно работать над развитием «сухих портов», изучать взаимный опыт, расширять сотрудничество в автомобильной и железнодорожной сферах.

Вьетнамская сторона выразила заинтересованность в присоединении к «Межправительственному соглашению о международных автомобильных перевозках по сети азиатских дорог», подписанному в 2016 году Монголией, Россией и Китаем. Монгольская сторона сообщила, что Вьетнам открыт для присоединения к соглашению и выразила свою поддержку в будущем.

Стороны отметили прогресс в сотрудничестве авиакомпаний двух стран и договорились о сотрудничестве в развитии комбинированных пассажирских и грузовых перевозок посредством регулярных прямых рейсов между двумя странами.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере труда и социального обеспечения, особенно в сфере изучения опыта предоставления рабочих мест людям с инвалидностью, организации обменных программ для расширения возможностей пожилых людей.

В рамках встречи делегация во главе с министром Ле Минь Хоаном встретилась со спикером парламента Монголии Г.Занданшатар, министром развития дорог и транспорта С.Бямбацогт, министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Х. Болорчулуун. По этому поводу был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области сельского хозяйства».

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