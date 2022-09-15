Китай получает угольный спасательный круг до зимы с железнодорожной веткой Монголии, — BNNВloomberg

CentralAsia (MNG) - Усилия Китая по обеспечению запасов основного топлива на случай суровой зимы для энергетических рынков получили импульс после завершения строительства новой железнодорожной линии в Монголии на прошлой неделе.

240-километровая ветка от угольной шахты Таван-Толгой в пустыне Гоби до границы с Китаем официально открылась на прошлой неделе и уже приносит дивиденды. Теперь, когда грузовикам приходится совершать короткие поездки через пограничную зону вместо дальних поездок от угольной шахты, сухопутный порт в Ганцмод зафиксировал в понедельник 668 пересечений по сравнению со средним показателем в 560 в августе, сообщает China Coal Resources.

Ожидается, что пропускная способность постепенно увеличится примерно до 700 в день, и, согласно отчету, порт проверил свою способность увеличить этот показатель до 900. Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил в своем выступлении на прошлой неделе, что железная дорога может доставлять до границы до 50 миллионов тонн в год. Страна экспортировала рекордные 36 миллионов тонн в 2019 году, прежде чем потоки резко замедлились из-за ужесточения пограничного контроля Covid-19.

В то время как монгольский уголь, как правило, больше используется производителями стали, чем электростанциями, увеличение поставок может помочь уравновесить китайские запасы в преддверии зимнего отопительного сезона. Историческая засуха в Сычуани и Юньнани вынуждает плотины гидроэлектростанций сокращать выработку электроэнергии, что требует сжигания большего количества ископаемого топлива по всей стране, чтобы компенсировать разницу. Поскольку мировые цены на уголь и газ близки к рекордным на фоне резкого роста спроса в Европе, китайские коммунальные предприятия будут стремиться максимально избегать использования морских поставок.

Ожидается, что железнодорожная ветка станет благом для монгольских горнодобывающих компаний, которые полагаются на Китай, чтобы покупать почти весь свой экспорт. По данным China Coal Resource, это снизит стоимость транспортировки угля до границы до 12 долларов за тонну с 47 долларов, а доходы от экспорта угля, как ожидается, удвоятся, заявил Хурэлсух на прошлой неделе.

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