Тысячи следов динозавров обнаружены в монгольской пустыне Гоби

CentralAsia (MNG) - Исследовательская группа из Научного университета Окаяма в Японии недавно обнаружила более 1000 окаменелостей следов динозавров в конце мелового периода в монгольской пустыне Гоби. Команда заявила, что открытие поможет археологам понять стиль ходьбы и позу динозавров, а результаты очень ценны.

Группа исследователей динозавров провела исследование в юго-восточной и центральной частях пустыни Гоби и обнаружила 23 хорошо сохранившихся сплошных «следа» длиной около 30 метров, а общее количество следов достигло более 1000, из которых самые крупные след был длиной 90 см.

Палеонтологи заявили, что историю этих следов можно проследить до конца мелового периода, от 70 до 90 миллионов лет назад, и предполагается, что они были травоядными с длиной тела от 6 до 25 метров. Динозавр «Титанозаврия» (Titanosauria) остался позади.

Обычно следы передней части стопы легко наступают задними, и поэтому их трудно оставить, но на этот раз редко можно найти много следов как передней, так и задней стопы. Кроме того, впервые в Монголии был обнаружен след динозавра с отпечатками лап.

На самом деле эта совместная следственная группа сотрудничала много лет назад. В августе 2016 года они также обнаружили окаменелый след динозавра длиной 106 сантиметров в юго-восточной части пустыни Гоби, который, как предполагается, оставил титанозавр 70 миллионов лет назад. Поскольку окаменелости длиной более одного метра в мире редки, это открытие имеет большое исследовательское значение.

По данным National Geographic, самым большим динозавром, когда-либо обнаруженным в Патагонии, Аргентина, является Patagotitan mayorum, крупнейшее наземное животное в истории. Род драконов (титанозавров). Его вес эквивалентен общему весу 12 слонов и, возможно, достигает предельного размера наземных животных. Окаменелость довольно хорошо сохранилась и помогает специалистам понять строение ее тела.

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