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В Монголии прошел международный турнир по конной стрельбе из лука

CentralAsia (MNG) -  В минувшие выходные Монголия организовала ежегодный международный турнир по конной стрельбе из лука недалеко от столицы страны Улан-Батора.

Двухдневное спортивное мероприятие под названием «Хийморь» было направлено на развитие туризма с особыми интересами. Этот спорт становится более популярным, хоть и считается сложным и затратным.

В пятом выпуске турнира приняли участие более 30 конных лучников из более чем 10 стран и регионов, включая Монголию, Южную Корею и Россию.

Во время мероприятия также состоялось несколько других мероприятий, таких как шоу конной стрельбы из лука, конно-цирковые представления, а также концерт народной музыки и танцев.

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