В Армении эвакуировали 2,5 тыс. жителей граничащих с Азербайджаном сел

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CentralAsia (CA) - Более 2,5 тыс. человек были эвакуированы из населенных пунктов, граничащих с Азербайджаном, из-за обстрелов, передает пресс-служба офиса омбудсмена Армении. Обстрелам также подверглись жилые дома, системы коммуникации и электроснабжения.

«По данным, собранным офисом омбудсмена, не менее 2570 человек были вынуждены покинуть свои дома, расположенные в населенных пунктах Сотк, Норабак, Кут, Азат, Айрк, Третук, Кутакаван Гегаркуникской области (на востоке Армении), а также Чакатен, Шикахох, Срашен, Неркин Анд, Ахиту, Акнер, Верин Шен Сюникской области (на юге)», — сообщили в офисе омбудсмена, уточнив, что большинство эвакуированных — женщины, дети, пожилые люди и инвалиды.

По данным пресс-службы, четыре мирных жителя были ранены, двоих из них посетили представители омбудсмена.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Под обстрелы попали армянские города Сотк, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан, а также Дашкесанский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана. В Армении погибли 105 человек, в Азербайджане — 50.

Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН. Азербайджан связался с Госдепартаментом США. ОДКБ, НАТО и ЕС призвали республики прекратить боевые действия.

ОДКБ согласилась направить в Армению миссию для оценки обстановки. Ее возглавит генеральный секретарь организации Станислав Зась. В состав миссии войдут представители стран — участников ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан).