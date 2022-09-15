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Монголия запрещает 21 коин в соответствии с Законом о виртуальных инвесторах

CentralAsia (MNG) -  Первой криптовалютой Монголии была ArdCoin, выпущенная Ard Financial Group в январе 2019 года. Сегодня ArdCoin предлагает монголам возможность обменять ArdCoin на монгольский тугрик, доллары США или другие криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum. Наличие доморощенной монеты также дает монголам, живущим за границей, возможность доступа к финансовым рынкам своей страны. Некоторые источники утверждают, что около 500 000 человек, или каждый шестой монгол, владеет ArdCoin.

По состоянию на 30 ноября 2021 года в Монголии было 12 криптовалютных бирж: DAX Crypto exchange, Coinhub exchange, Trade Exchange, Complex Exchange, Corex Exchange, Capex Exchange, National Crypto Exchange, Ebit Exchange, Stock Exchange, Retex Exchange, My coin Exchange и Coinsea Exchange. Хотя биржи торгуют онлайн, многие из управляющих ими компаний имеют физические адреса в Улан-Баторе.

Поскольку такие монеты, как Bitcoin, теряют до 50% своей стоимости в 2022 году, правительство Монголии ужесточает регулирование криптовалют. В частности, монгольские коины находятся под контролем правительства. Законодательство, регулирующее криптовалютную индустрию, известное как Закон о поставщиках услуг виртуальной собственности, вступило в силу 14 декабря прошлого года.

В Монголии было выпущено не менее 59 криптовалют, но 21 из них была запрещена в соответствии с Законом о виртуальных инвесторах.

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