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Монгольский сокол продан в Дохе за 911 000 катарских риалов

CentralAsia (MNG) -  Монгольский сокол, используемый для охоты, был продан в Дохе за 911 000 катарских риалов ($ 248 480).

Хищные птицы — неотъемлемая часть культуры Персидского залива, а крылатые существа пользуются большим спросом среди граждан, использующих их для охоты на мелкую дичь и других видов деятельности, известных под общим названием соколиная охота.

Самая высокая ставка в размере 911 000 катарских риалов была сделана в предпоследний день выставки Бадером Мохсеном Мисфаром Саидом Аль Субеем.

Более 180 компаний со всего мира представили свое туристическое снаряжение на Международной выставке охоты и соколов Katara в Дохе.

По словам организаторов, первый приз в размере 3000 долларов США за самую красивую шапку сокола выиграл испанец Пепе Палахуд, а приз в размере 2000 долларов США достался английской компании Sahara Hunting.

Победители будут определены Оргкомитетом на основе голосов участников.

Награда была впервые присуждена в 2018 году для поддержки мастерства и традиционных отраслей промышленности.

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