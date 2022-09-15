Монголия освободит цементную продукцию от импортных пошлин до конца 2022 года

Министр финансов Б.Жавхлан

CentralAsia (MNG) - На вчерашнем очередном заседании Кабмина принято решение об освобождении цементной продукции от таможенной пошлины до конца текущего года.

Министр финансов Б.Жавхлан сказал: «К такому решению Кабмин пришел в основном из-за сложившейся ситуации. Наиболее загруженным периодом в дорожно-строительной отрасли является 2-й и 3-й квартал каждого года. основные монгольские цементные заводы, Хөтөлский цементно-известковый завод полностью остановлен в связи с технологическими инновациями, расширением производства и другими ремонтами, в результате чего в настоящее время на рынке наблюдается дефицит цемента, что может создать риск замедления свернуть крупномасштабные строительные проекты, такие как строительство Дарханской дороги.

Кабинет министров считает, что при отмене 20-процентной таможенной пошлины на всю цементную продукцию до конца этого года текущая цена в 500-600 тысяч тугриков ($ 154 - 185) за тонну снизится до 400 тысяч тугриков ($ 123).

«Кроме того, еще одним фактором для принятия решения стало недопущение роста цен на цемент в будущем. Таким образом, принимаются временные меры по обеспечению внутреннего спроса за счет импортного цемента. В дальнейшем политика поддержки отечественного производства и таможенных пошлин Особое внимание, помимо цемента, следует уделить и сельскохозяйственной продукции, при этом должен быть обеспечен баланс трех вещей: мощностей отечественных производителей, внутреннего спроса и удовлетворения спроса импортной продукцией. Это и есть конечная цель удовлетворения интересов потребителей и установления справедливых цен», — добавил министр.

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