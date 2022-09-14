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Узбекистан и Иран подписали 18 документов по сотрудничеству

CentralAsia (UZ) -  Узбекско-иранские переговоры на высшем уровне прошли плодотворно и в конструктивном духе. По итогам встречи подписано 18 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между двумя странами.

По итогам переговоров подписаны двусторонние соглашения и меморандумы. Это:

– соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп;

– соглашение о взаимном освобождении от визовых требований обладателей дипломатических паспортов;

– программа сотрудничества в сфере туризма на 2022-2025 годы;

– меморандум о взаимопонимании в сферах науки, техники, а также инноваций;

– меморандум об обмене электронной таможенной информацией о передвижении товаров и транспортных средств через таможенную границу;

– меморандум об обмене электронной информацией касательно E-TIR;

– меморандум о сотрудничестве в сферах науки, исследования, образования и технологий;

– меморандум о вопросах экологии и защите окружающей среды;

– соглашение между министерствами сельского хозяйства;

– меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, лечения, проведения научных исследований, образования, фармацевтики и медицинского оборудования;

– меморандум о сотрудничестве в сфере спорта;

– меморандум о сотрудничестве в сферах нефти, газа и нефтехимии;

– меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт «Чабахар»;

– программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы;

– меморандум о вопросах занятости и трудовых отношений.

Также, подписаны документы между Институтом востоковедения имени Абу Райхона Беруни Узбекистана и Организацией архива и Национальной библиотеки Исламской Республики Иран, а также фондами Ибн Сины двух стран.

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