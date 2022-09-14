Узбекистан и Иран подписали 18 документов по сотрудничеству

- Узбекистан, политика
- 21:45, 14 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Узбекско-иранские переговоры на высшем уровне прошли плодотворно и в конструктивном духе. По итогам встречи подписано 18 документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и Президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси подписали Совместное заявление, в котором закреплены основные договорённости и определены долгосрочные задачи по дальнейшему наращиванию многопланового сотрудничества между двумя странами.
По итогам переговоров подписаны двусторонние соглашения и меморандумы. Это:
– соглашение об упрощении визовых процедур для представителей предпринимательских и научных кругов, а также туристических групп;
– соглашение о взаимном освобождении от визовых требований обладателей дипломатических паспортов;
– программа сотрудничества в сфере туризма на 2022-2025 годы;
– меморандум о взаимопонимании в сферах науки, техники, а также инноваций;
– меморандум об обмене электронной таможенной информацией о передвижении товаров и транспортных средств через таможенную границу;
– меморандум об обмене электронной информацией касательно E-TIR;
– меморандум о сотрудничестве в сферах науки, исследования, образования и технологий;
– меморандум о вопросах экологии и защите окружающей среды;
– соглашение между министерствами сельского хозяйства;
– меморандум о сотрудничестве в области здравоохранения, лечения, проведения научных исследований, образования, фармацевтики и медицинского оборудования;
– меморандум о сотрудничестве в сфере спорта;
– меморандум о сотрудничестве в сферах нефти, газа и нефтехимии;
– меморандум об осуществлении международных грузоперевозок и транзита через порт «Чабахар»;
– программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2022-2024 годы;
– меморандум о вопросах занятости и трудовых отношений.
Также, подписаны документы между Институтом востоковедения имени Абу Райхона Беруни Узбекистана и Организацией архива и Национальной библиотеки Исламской Республики Иран, а также фондами Ибн Сины двух стран.