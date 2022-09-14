Никол Пашинян не примет участие в саммите ШОС из-за ситуации на границе

Премьер-министр Армении Н.Пашинян

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался приезжать на саммит ШОС в Самарканде.

Сообщается, что Пашинян принял соответствующее решение из-за непростой ситуации в стране, связанной с нестабильностью на приграничной территории с Азербайджаном. Такое сообщение распространила пресс-служба армянского правительства, передает Armenpress.

В ночь на вторник, 13 сентября, на армяно-азербайджанской границе произошло очередное обострение. Армения заявила об агрессии со стороны Азербайджана, Баку в свою очередь назвал происходящее провокацией Еревана. По данным армянского премьера Никола Пашиняна, в результате ночных боев погибли 49 военнослужащих Армении, Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.

Ранее в МИД Узбекистана призвали к перемирию стороны конфликта в Армении и Азербайджана. По запросу Армении также созвали заседание ОДКБ.

С 14 по 18 сентября в Самарканде пройдет саммит ШОС. Для участия в мероприятии в Самарканд начали прибывать главы иностранных государств.