Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Самарканд (фото, видео)

- Узбекистан, политика
- 22:10, 14 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - 14 сентября по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в страну с государственным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.
В международном аэропорту Самарканда лидера Китая встретил Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба главы государства.
Были исполнены национальные песни и танцы.
Основные мероприятия визита намечены на 15 сентября. В этот же день состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.
Как сообщалось ранее, 16 сентября председатель Китая примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.
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