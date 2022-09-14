Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Самарканд (фото, видео)

Глава Китая Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Самарканд

CentralAsia (UZ) - 14 сентября по приглашению Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в страну с государственным визитом прибыл председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

В международном аэропорту Самарканда лидера Китая встретил Шавкат Мирзиеев, сообщила пресс-служба главы государства.

Были исполнены национальные песни и танцы.

Основные мероприятия визита намечены на 15 сентября. В этот же день состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне.

Как сообщалось ранее, 16 сентября председатель Китая примет участие в очередном заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

⇳