Россия поставит Узбекистану топливо для исследовательского ядерного реактора

CentralAsia (UZ) - Топливная компания «Росатома» ТВЭЛ и Институт ядерной физики Академии наук Узбекистана заключили контракт на поставку модифицированного ядерного топлива, сообщает пресс-служба «Росатома».

Как сообщается, плотное урановое и уран-силицидное топливо предназначено для исследовательского реактора ВВР-СМ. Оно обладает более высокими потребительскими характеристиками по сравнению со стандартными топливными кассетами ИРТ-4М, ранее поставлявшимися в Узбекистан.

По итогам переговоров в Ташкенте также определили потенциальные направления взаимодействия по вопросам научно-технического сотрудничества между Топливной компанией и Институтом ядерной физики, над развитием которых начнем работать в ближайшее время.

Отмечается, что поставки ядерного топлива будут выполнены в 2022-2023 годах. Реактор ВВР-СМ используется для исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, активационного анализа, облучения минералов, а также в производстве радиоизотопов для медицинских и промышленных целей.