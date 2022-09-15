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Армения объявила о достижении перемирия с Азербайджаном
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о достижении мирных договоренностей с Азербайджаном. Однако, по его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует.

«Благодаря вовлеченности международного сообщества, удалось достичь договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября. Надеемся, что Азербайджан будет соблюдать эту договоренность»,— сказал секретарь Армен Григорян в эфире Общественного телевидения.

Днем 14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте сообщил о планах подписать документ, который будет гарантировать его стране «прочный мир и безопасность». После этого в Ереване начались протесты. Позже Пашинян заявил, что его слова исказили и что пока никакие документы с Баку не были подписаны.

В ночь на 13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничной территории со стороны Азербайджана. В Баку назвали произошедшее ответными мерами на обстрел со стороны Армении, который якобы произошел 12 сентября. По официальным данным сторон, в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе за два дня погибли не меньше 150 человек.

Вечером 14 сентября глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку предложил Еревану прекращение огня. 15 сентября ОДКБ для оценки обстановки направит в зону эскалации свою миссию во главе с генсеком.

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