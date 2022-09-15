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Президент Таджикистана прибыл в Узбекистан (фото)

CentralAsia (UZ) -  Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон 15 сентября прибыл в город Самарканд для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

В международном аэропорту высокого гостя встретили премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и другие официальные лица, передает пресс-служба главы государства.

Затем лидер Таджикистана отправился в мемориальный комплекс «Хазрати Хизр», где возложил цветы к могиле первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

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