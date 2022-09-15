Казахстан снял ограничения на экспорт зерна и муки

CentralAsia (KZ) - Министерство сельского хозяйства Казахстана с 14 сентября 2022 года сняло ограничения на экспорт зерна и муки. Соответствующий приказ подписал глава Минсельхоза Ербол Карашукеев.

Таким образом, казахстанские сельхозтоваропроизводители без ограничений смогут продавать пшеницу и муку за рубеж, сообщает Минсельхоз.

В министерстве напомнили, что ранее для обеспечения продовольственной безопасности Казахстана было решено ввести квоту на экспорт пшеницы и муки. Однако после стабилизации ситуации на мировом рынке и положительных прогнозах урожайности зерновых в Казахстане квотирование решено отменить.

На сегодняшний день по всем областям республики продолжается уборка урожая. Согласно данным акиматов, убрано 11,3 млн га зерновых - это 69,8% от плана. Намолочено 13,5 млн тонн зерна при средней урожайности 12 ц/га (в 2021 году средняя урожайность на аналогичную дату составляла 8,9 ц/га).

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