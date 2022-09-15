Зеленский сообщил о ракетном ударе по Кривому Рогу

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по гидротехническим сооружениям города Кривой Рог в Днепропетровской области был нанесен ракетный удар. В своем Tlegram Зеленский назвал его «попыткой затопить» город.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что по «постройкам, имеющим критически важное значение в жизнеобеспечении людей», в том числе по гидротехническим сооружениям, были запущены восемь ракет. В результате, по словам Тимошенко, произошла утечка воды 100 м/c, повысился уровень воды в реке Ингулец.

Председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что «по объектам критической и транспортной структуры» ударили семь ракет. По его словам, гидротехнические сооружения получили серьезные повреждения. Он также сообщил, что при ударе никто не пострадал, однако несколько районов в Кривом Роге остались без воды.

По словам советника президента Украины Алексея Арестовича, удар был нанесен по дамбе, чтобы поток воды на реке Ингульц смыл понтоны и переправы, которые используют украинские военные.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко уточнил, что в реке Ингулец, на которой стоит Кривой Рог, «резко повысился уровень воды», может быть повреждена насосная станция.

«На месте удара наблюдается утечка воды — 100 куб. м в секунду. Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется в течение часа», — сообщил Тимошенко.

Кривой Рог находится в Днепропетровской области, это один из крупнейших городов Украины. Является центром разработки Криворожского железорудного бассейна, там расположены шахты и несколько горно-обогатительных комбинатов. Также является крупным транспортным узлом, находясь на пересечении нескольких автомобильных дорог и железнодорожных веток. Кривой Рог — родной город Владимира Зеленского.