Президент Туркменистана прибыл в Самарканд

CentralAsia (UZ) - По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 сентября прибыл в страну для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя.

В аэропорту высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой визита предусмотрено посещение Сердаром Бердымухамедовым мемориального комплекса «Хазрати Хизр» и возложение цветов к могиле первого президента страны Ислама Каримова.