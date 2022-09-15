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Президент Туркменистана прибыл в Самарканд

CentralAsia (UZ) -  По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева глава Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 сентября прибыл в страну для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества в качестве почетного гостя.

В аэропорту высокого гостя встретили премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные лица, сообщила пресс-служба главы государства.

Программой визита предусмотрено посещение Сердаром Бердымухамедовым мемориального комплекса «Хазрати Хизр» и возложение цветов к могиле первого президента страны Ислама Каримова.

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